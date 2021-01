Governo: Pd, 'prezzo crisi immenso, in Parlamento tutti si assumano responsabilità' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "L'Italia ha bisogno di sicurezza, stabilità e futuro. Invece, come prevedibile, con l'apertura della crisi da parte di Italia Viva si stanno determinando condizioni sempre più difficili per garantire un Governo adeguato al Paese in una situazione di emergenza, rischiando di aprire scenari imprevedibili". Così una nota del Partito Democratico. "Dopo l'approvazione della bozza di Recovery per la rinascita e lo sviluppo e in piena pandemia, con la crisi l'ltalia sta pagando un prezzo immenso. Il Pd lo ha sempre ribadito con grande chiarezza e trasparenza: i problemi vanno affrontati e risolti, non aumentati e fatti esplodere". "Ora per garantire una piena trasparenza si vada nelle sedi appropriate, quelle parlamentari, dove tutti dovranno assumersi le proprie ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "L'Italia ha bisogno di sicurezza, stabilità e futuro. Invece, come prevedibile, con l'apertura dellada parte di Italia Viva si stanno determinando condizioni sempre più difficili per garantire unadeguato al Paese in una situazione di emergenza, rischiando di aprire scenari imprevedibili". Così una nota del Partito Democratico. "Dopo l'approvazione della bozza di Recovery per la rinascita e lo sviluppo e in piena pandemia, con lal'ltalia sta pagando un. Il Pd lo ha sempre ribadito con grande chiarezza e trasparenza: i problemi vanno affrontati e risolti, non aumentati e fatti esplodere". "Ora per garantire una piena trasparenza si vada nelle sedi appropriate, quelle parlamentari, dovedovranno assumersi le proprie ...

Governo, Bersani: “Una maggioranza di raccogliticci non basta, serve nuovo patto politico. Anche con una gamba di centro”

“Italia Viva nasce da una operazione che non si è presentata agli elettori, come sarebbe questa cosa fra responsabili e costruttori. Bisogna che chi ha più buon senso ce lo metta, e in questa fase non ...

