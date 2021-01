PS5 di nuovo disponibile su Amazon a gennaio | le possibili date per comprarla

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021) Lo scorso 19 novembre PS5 ha fatto il suo grande debutto anche sul mercato italiano, andando ufficialmente ad avviare la next-gen del gaming secondo Sony, e a scontrarsi a muso duro con l’offerta di nuova generazione targata Microsoft – rappresentata quindi da Xbox Series X e la più piccola ed economica Xbox Series S. E se è vero che l’ultima PlayStation casalinga si propone come una macchina potente e versatile, dotata di un innovativo controller – ci riferiamo all’avveniristico DualSense -, allo stesso modo è naturale convincersi che il device made in Japan sia stato accolto con entusiasmo da appassionati e curiosi, fino a divenire un introvabile oggetto del desiderio. Come molti di voi già sapranno, fin dal lancio PlayStation 5 è infatti praticamente sold out un po’ ovunque, complice pure la pandemia da Coronavirus che ha creato non poche difficoltà nelle fasi produttive e di ...