La Uae Emirates è partita con i vaccini | è la prima squadra a farli

Sono iniziate oggi pomeriggio ad Abu Dhabi le vaccinazioni del team Uae Emirates, la formazione dello sloveno Tadej Pogacar, il vincitore del Tour de France. In tutto sono 60 le persone presenti, tra ...

A venti giorni dalla ripresa dell'attività agonistica e con il ciclomercato agli sgoccioli arriva un colpo a sorpresa che riguarda uno dei giovani campioni più forti del Ciclismo. Marc Hirschi e il Te ...

UAE TEam Emirates, Tadej Pogacar: “Voglio difendere il titolo al Tour, ma anche vincere altre corse importanti”

Tadej Pogacar è ancora più motivato per il 2021. Il corridore della UAE Team Emirates, reduce dalla vittoria del Tour de France nella scorsa stagione, ha parlato con l’organizzazione della Vuelta a la ...

