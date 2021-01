Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 15.20 – ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANEL FRUSINATE SONO IN CORSO ABBONDANTI NEVICATE; AL MOMENTO SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SULLE STRADE PROVINCIALI 30 FILETTINO-CAPISTRELLO, 28 TREVI-FILETTINO E 128 CAMPO STAFFI E SULLA REGIONALE 411 DIR DI CAMPOCATINO. QUEST’ULTIMA È TEMPORANEAMENTE CHIUSA IN DIREZIONE DI CAMPOCATINO. NEVICA ANCHE NEL VITERBESE, IN PARTICOLARE SULLA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA TRA I KM 10 E 15; SI CONSIGLIA PRUDENZA. PER MOTIVI DI SICUREZZA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 44B PER MONTE LIVATA, SIAMO NEI PRESSI DEL BIVIO DI CONTRADA MONTORE. A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE, INVECE, RESTA CHIUSO L’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI NEI DUE SENSI ...