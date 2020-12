ENAV e Luiss Business School siglano protocollo intesa per formazione e ricerca

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ha siglato und’con lavolto a sviluppare programmi di, in ambito sia nazionale sia internazionale, nei settori economico-giuridico e della corporate compliance, rafforzando in questo modo il rapporto fra mondo accademico e impresa. L’accordo conferma, da un lato, la volontà di sviluppare sinergie fra ambiente accademico ed industriale, dall’altro, l’interesse a potenziare la diffusione della cultura manageriale, lo studio e la realizzazione di programmi dispecializzata e di iniziative die sviluppo. “Siamo lieti della collaborazione con una delle università più riconosciute a livello nazionale ed internazionale”, ...

ENAVSpA : Accordo tra #enav e @LuissBusiness per formazione e ricerca applicata #corporate #compliance dichiarazioni Presiden… -

Borsa Italiana

