Lazio Napoli 2-0 | Immobile e Luis Alberto firmano la rinascita biancoceleste

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Laritorna squadra, giocando la sua miglior partita della stagione, e vince una partita importantissima contro undecimato da numerosi assenti in attacco: Insigne, Mertens e Osimhen. La ...

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro Orsato di Schio ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - Chicca141002 : RT @araujopampanin: Ma la procura ha aperto un fascicolo sul caso Alvino-Napoli? E il fascicolo sull'eventuale mancato rispetto del protoc… - infoitsport : Milan-Lazio, Inzaghi avvisa Pioli: “Vogliamo dare continuità dopo il Napoli” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

Dubbi su chi schierare al fantacalcio in questo turno di campionato? Le sette possibili sorprese della 14^ giornata di Serie A Manca pochissimo per l’avvio del secondo e ultimo turno di Serie A del 20 ...Sotto l'Albero un altro esame di maturità al 'Meazza' per la capolista imbattuta: "Una partita che vale tanto, dobbiamo pensare ...