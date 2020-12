Milano, la Galleria Vittorio Emanuele sarà a numero chiuso (Di giovedì 17 dicembre 2020) A partire da ieri e fino al 6 gennaio, gli ingressi nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, saranno a numero chiuso al fine di evitare assembramenti. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza. Sul posto saranno presenti postazioni delle forze dell’ordine che controlleranno che tutto si svolga in maniera regolare. Galleria Vittorio Emanuele a numero chiuso Per tutto il periodo delle feste, dunque, gli ingressi saranno contingentati e ci saranno flussi obbligatori in uscita. Il tutto per evitare i contagi da Coronavirus. I controlli riguarderanno anche i negozi posti all’interno della Galleria. Si dovranno ovviamente rispettare le distanze, occorrerà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) A partire da ieri e fino al 6 gennaio, gli ingressi nellaII di, saranno aal fine di evitare assembramenti. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza. Sul posto saranno presenti postazioni delle forze dell’ordine che controlleranno che tutto si svolga in maniera regolare.Per tutto il periodo delle feste, dunque, gli ingressi saranno contingentati e ci saranno flussi obbligatori in uscita. Il tutto per evitare i contagi da Coronavirus. I controlli riguarderanno anche i negozi posti all’interno della. Si dovranno ovviamente rispettare le distanze, occorrerà ...

