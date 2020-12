Riforma pensioni 2021, ultime: stop quota 100, ok quota 41 + flessibilità (Di martedì 15 dicembre 2020) Moltissimi lavoratori hanno deciso di lasciare un loro commento a fronte di una delle tematiche che sta maggiormente a cuore a chi é in procinto di andare in pensione e vorrebbe, diciamo, capire ‘le regole del gioco’. Stufi si dicono i futuri pensionandi di non poter pianificare con certezza la loro vita post lavoro, l’attuale Riforma pensioni, quota 100, scadrà nel 2021, lasciando nel vuoto quanti matureranno gli attuali requisiti dal 1 gennaio 2022. Per molti invece la quota 100 non ha risolto affatto i problemi previdenziali della maggior parte dei lavoratori, anzie é stato un ambo secco che ha portato al pensionamento, infatti, molte meno persone rispetto a quante si era immaginato ne avrebbero potuto usufruire. I lavoratori sembrano avere le idee chiare su cosa ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 15 dicembre 2020) Moltissimi lavoratori hanno deciso di lasciare un loro commento a fronte di una delle tematiche che sta maggiormente a cuore a chi é in procinto di andare in pensione e vorrebbe, diciamo, capire ‘le regole del gioco’. Stufi si dicono i futuri pensionandi di non poter pianificare con certezza la loro vita post lavoro, l’attuale100, scadrà nel, lasciando nel vuoto quanti matureranno gli attuali requisiti dal 1 gennaio 2022. Per molti invece la100 non ha risolto affatto i problemi previdenziali della maggior parte dei lavoratori, anzie é stato un ambo secco che ha portato al pensionamento, infatti, molte meno persone rispetto a quante si era immaginato ne avrebbero potuto usufruire. I lavoratori sembrano avere le idee chiare su cosa ...

