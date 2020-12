Banca Generali entra nel capitale della fintech Conio

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) –avvia oggi una partnership di carattere societario e commerciale con laInc. che opera nel settore delle cripto-valute.si posiziona come “wallet provider”, offrendo servizi di custodia, negoziazione e reporting, al momento focalizzati sul Bitcoin. La partnership siglata – spiega una nota – prevede l’ingresso dineldiInc, a supportocrescitasocietà, e la distribuzione dei suoi prodotti all’interno dell’offerta digitaleper la propria clientela.ha partecipato quale main investor ad un’operazione di aumento di ...

