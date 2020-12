Assembramenti nel comune di Parabita dopo una celebrazione religiosa (Di domenica 13 dicembre 2020) Rischio focolai in Salento in seguito alla processione per la Madonna a Parabita dove si è verificata una situazione di assembramento. Rischio focolaio in Salento in seguito alla processione per la Madonna su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020) Rischio focolai in Salento in seguito alla processione per la Madonna adove si è verificata una situazione di assembramento. Rischio focolaio in Salento in seguito alla processione per la Madonna su Notizie.it.

fanpage : La Svizzera apre le piste da sci e il primo weekend è un disastro: assembramenti in barba alle norme - ipergiux : RT @andrealoca77: Se riapri i negozi, chiudi i centri commerciali nel weekend, ed escludi gli acquisti online dal cashback, come puoi sorpr… - Dibbello : RT @andrealoca77: Se riapri i negozi, chiudi i centri commerciali nel weekend, ed escludi gli acquisti online dal cashback, come puoi sorpr… - heydeIilah : Poi c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che ci trattano diversamente in senso buono perché hanno parlato bene d… - maelmale : RT @jabbaTM: Volevo sapere maa gli assembramenti alla Mensa dei Poveri non creano diffusione del Virus??? Chiedo per gli Espertoni che ci h… -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti nel Assembramenti a via del Corso, migliaia di persone in giro per lo shopping natalizio Fanpage.it "Covid, da Fedriga basta fiabe al posto di risposte" “Testimoniamo vicinanza agli operatori della sanità FVG, pochi e allo stremo, alle famiglie e ai malati. Ora sono insopportabili le fiabe rassicuranti del ‘va tutto bene’ che Fedriga ripete perché non ... Santa Lucia, festa a Siracusa: assembramenti in piazza Duomo nonostante le restrizioni- FOTO SIRACUSA - Oggi si festeggia Santa Lucia, un momento di giubilo per i siracusani, che però quest'anno non vedranno la Santa, a causa del Covid, in gir ... “Testimoniamo vicinanza agli operatori della sanità FVG, pochi e allo stremo, alle famiglie e ai malati. Ora sono insopportabili le fiabe rassicuranti del ‘va tutto bene’ che Fedriga ripete perché non ...SIRACUSA - Oggi si festeggia Santa Lucia, un momento di giubilo per i siracusani, che però quest'anno non vedranno la Santa, a causa del Covid, in gir ...