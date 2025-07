Bmw Italia primo semestre in crescita | +6,7% di auto vendute rispetto al 2024

BMW Italia conquista il primo semestre del 2024 con una crescita straordinaria: +67% di auto vendute rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, per un totale di oltre 47.000 vetture tra BMW e Mini. Cresce anche l’interesse per veicoli elettrici ed elettrificati, confermando la leadership dell’azienda nel settore. La performance della divisione BMW Motorrad si distingue ulteriormente, sottolineando un trend di forte successo e innovazione che promette un futuro ancora più brillante.

