Bonny Inter l’attaccante è arrivato per la firma | si avvicina l’ufficialità

L’attesa è ormai agli sgoccioli: Ange-Yoan Bonny sta per firmare il suo contratto con l’Inter, segnando un nuovo capitolo nella campagna rafforzamenti dei nerazzurri. Dopo aver brillato con il Parma, il giovane attaccante francese classe 2003 si prepara a vestirsi di nerazzurro, portando energia e talento in rosa. La firma ufficiale è imminente, e i tifosi non vedono l’ora di vedere Bonny in campo.

Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro che sta per firmare il contratto dopo l’addio al Parma. I dettagli. Ange-Yoan Bonny è arrivato oggi nella sede dell’ Inter per firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al club nerazzurro. L’attaccante francese classe 2003, reduce da una buona stagione con il Parma, diventa così il primo vero rinforzo offensivo dell’estate interista. Dopo aver sostenuto le visite mediche e girato i contenuti social di rito, Bonny è pronto a iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Cristian Chivu. L’operazione con il Parma si chiude sulla base di circa 23 milioni di euro, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, l’attaccante è arrivato per la firma: si avvicina l’ufficialità

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

