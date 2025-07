Juventus dopo David arriva Osimhen | ribaltone Nico Gonzalez e Koopmeiners

La Juventus si prepara a un mercato infuocato, puntando forte su nomi di spessore come Osimhen e David. Dopo aver definito l'acquisto del centravanti canadese, i bianconeri potrebbero accelerare sul nigeriano del Napoli, svelando una strategia audace e ambiziosa. La sfida tra i grandi si fa più incerta: il futuro di Osimhen potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Osimhen alla Juventus insieme a David: potrebbe essere questo il piano bianconero in vista delle prossime settimane di mercato. Attenzione alla strategia di Comolli e al possibile affondo sul centravanti nigeriano attualmente in forza al Napoli Definito l’ acquisto di Jonathan David, la Juventus potrebbe piombare con forte decisione anche su Osimhen. Per quel che riguarda David, il centravanti canadese sarà atteso a Torino nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto. Cresce l’attesa per capire, nel dettaglio, le cifre dell’operazione con costi di commissione e ingaggio. L’arrivo di David non escluderà quello di Osimhen: è questo ciò che confermano le ultime indiscrezioni di mercato. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, dopo David arriva Osimhen: ribaltone Nico Gonzalez e Koopmeiners

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l'incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

?La #Juventus fa sul serio per #Osimhen, ma non ha mollato Jonathan #David: l'idea è di far arrivare due attaccanti con parallela uscita di #Vlahovic. [@DiMarzio]

La Juventus ha chiuso per Jonathan David, portando in Italia un giocatore dal grande talento. L'acquisto del canadese, però, non esclude l'eventuale arrivo di Victor Osimhen, vista la situazione Vlahovic, in procinto di lasciare i bianconeri. Igor Tudor potrebbe

