Garko si infortuna sul set di "Colpa dei Sensi", lasciando i fan in attesa di aggiornamenti. Appena iniziata, la produzione deve fare i conti con questa spiacevole indisponibilità, ma l’attore promette: "Tornerò più forte di prima". La serie, ambientata in una suggestiva cornice che mescola mistero e passione, continuerà a emozionare il pubblico. Nonostante gli ostacoli, la voglia di raccontare storie coinvolgenti non si ferma...

Neanche il tempo di iniziare le riprese, che la serie di Canale 5 Colpa dei Sensi deve fare a meno del protagonista, al momento fuori gioco: Gabriel Garko si è infortunato sul set e lo ha annunciato così sui propri social: Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda . Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre “Colpa dei sensi”! La serie è ambientata ad Ancora ma gran parte delle riprese si svolgeranno a Roma ed è proprio nella capitale che si trova la casa di cura privata e polispecialistica alla quale Garko fa riferimento e nella quale lo stanno curando. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Garko si infortuna sul set di Colpa dei Sensi

