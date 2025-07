Lettera di Alemanno dal carcere letta dal senatore Fina Pd | Celle forno e sovraffollate ma la politica dorme con condizionatore - VIDEO

una toccante testimonianza di Gianni Alemanno, ormai detenuto a Rebibbia, che denuncia le condizioni disumane delle carceri italiane. Tra celle sovraffollate e strutture fatiscenti, la politica sembra invece ignorare il problema, assopita dal condizionatore del suo immobilismo. Questo video mette in luce una realtà troppo spesso nascosta: è ora di agire e cambiare rotta per restituire dignità e speranza ai detenuti italiani.

L'ex sindaco di Roma e ministro Gianni Alemanno, detenuto a Rebibbia, ha nuovamente condannato le pessime condizioni in cui versano le carceri italiane, nella noncuranza generale della politica Nella giornata di mercoledì 2 luglio, il senatore del Partito Democratico Michele Fina ha letto in

