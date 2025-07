Giornata lombarda delle Montagne 6 progetti per giovani e famiglie | dove e quando

La Lombardia si prepara a celebrare la Giornata delle Montagne con entusiasmo, il 6 luglio 2025 a Brescia, offrendo sei coinvolgenti progetti pensati per giovani e famiglie. Un’occasione unica per riscoprire la bellezza delle nostre vette e promuovere un legame più forte con il patrimonio montano regionale. Questi iniziative, approvate dal Consiglio regionale, rappresentano un passo importante per valorizzare le montagne lombarde e avvicinare tutti alla natura. Scopri come partecipare e vivere un’esperienza indimenticabile!

Brescia, 2 luglio 2025 – In vista della Giornata lombarda delle Montagne che sarĂ celebrata domenica 6 luglio, il Consiglio regionale della Lombardia lancia anche quest’anno una serie di iniziative rivolte a giovani e famiglie con l'obiettivo di promuovere e incentivare la conoscenza e la fruibilitĂ del patrimonio montano regionale. In tutto sei i progetti approvati dall'ufficio di presidenza del Pirellone, nell'ambito della 'legge per le montagne di Lombardia', in collaborazione con associazioni che offrono programmi volti a valorizzare le esperienze dei giovani nei rifugi alpini lombardi, con un'attenzione anche per le persone piĂą fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giornata lombarda delle Montagne, 6 progetti per giovani e famiglie: dove e quando

