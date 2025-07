Contro il capitalismo di Stato cinese c’è l’arma del mercato La corsa per le terre rare secondo Singh

L’estate del 2025 segnerà un punto di svolta nella battaglia globale per le terre rare, risorse chiave nel nuovo ordine tecnologico e strategico. La Cina, con il suo controllo quasi monopolistico, sembra avere un vantaggio, ma la partita non è ancora scritta. Daleep Singh, ex consigliere della Casa Bianca, ci ricorda che la chiave sta nel ricostruire e innovare, aprendo nuove strade per un equilibrio di potere più equo e sostenibile.

Sì, sui minerali critici, la Cina ha il coltello dalla parte del manico. Ma no, la partita non è chiusa. L’estate del 2025 verrà ricordata, tra le altre cose, come quella della lunga corsa verso l’approvvigionamento di terre rare. Il Dragone, non è un mistero, è due passi avanti rispetto all’America. Ma la gara non è persa, anzi, spiega Daleep Singh, per anni consigliere economico della Casa Bianca. Da dove ripartire? “Dobbiamo ricostruire l’infrastruttura che sostiene i mercati e quindi le catene di approvvigionamento: i contratti di riferimento che stabiliscono la trasparenza dei prezzi, gli scambi fisici che supportano la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di metalli e minerali critici e la liquidità del mercato necessaria per ridurre il rischio di investimento, sono tutte operazioni da mettere a terra”, chiarisce Singh. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Contro il capitalismo di Stato cinese c’è l’arma del mercato. La corsa per le terre rare secondo Singh

