omicidio deidda ergastolo e un anno di isolamento per igor sollai

In un caso che ha scioccato la comunità di San Sperate, Igor Sollai, il camionista di 43 anni, ha ricevuto l’ergastolo più un anno di isolamento per l’omicidio della moglie Francesca Deidda. Dopo mesi di negazioni, la confessione ha portato alla sentenza definitiva, che sottolinea la gravità del crimine e la complessità delle emozioni coinvolte. Il doloroso episodio ci ricorda quanto la verità possa emergere anche nelle circostanze più oscure.

Ergastolo e un anno di isolamento per Igor Sollai, il camionista 43enne che dopo averlo negato per mesi ha confessato l’omicidio della moglie 42enne Francesca Deidda a San Sperate, nel cagliaritano. La corte, presieduta da Lucia Perra, si è ritirata in camera di consiglio e ha emesso la sentenza Nel corso dell’udienza di questa mattina, il pubblico ministero Marco Cocco, che ha chiesto il carcere a vita per l’imputato parlando di un delitto efferato e sottolineando la gravità delle modalità con cui la donna è stata uccisa e poi nascosta dentro un borsone, sepolto ai margini della Statale 125, non ha presentato repliche. 🔗 Leggi su Lapresse.it