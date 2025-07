Sinner gestisce gli affari come un malavitoso mi piace Jim Courier a ruota libera | Un assassino a sangue freddo

Sinner gestisce le sue faccende come un malavitoso, con un'aria calma e sfuggente, ma dimostra di essere un assassino a sangue freddo. Parola di Jim Courier, ex numero 1 del mondo, che sui microfoni di Tennis Channel ha analizzato il suo comportamento, focalizzandosi sulla recente decisione di allontanare il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio da Wimbledon. L’ex campione americano ha commentato: “Non sappiamo...”

“ Sinner ha l’aspetto di un gatto calmo e docile, ma in realtà è un assassino a sangue freddo “. Parola di Jim Courier, ex numero 1 del mondo che è intervenuto ai microfoni di Tennis Channel, soffermandosi in particolar modo sulla decisione del fuoriclasse altoatesino di allontanare il preparatore Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio dal suo staff alla vigilia di Wimbledon. L’ex tennista statunitense ha analizzato: “ Non sappiamo esattamente cosa sia avvenuto per davvero e forse non lo sapremo mai, abbia deciso di andare avanti senza Panichi e Badio “. Jim Courier è tornato anche sulla separazione tra l’azzurro e Riccardo Piatti, suo primo allenatore: “ Ha licenziato Riccardo qualche anno fa, nonostante quest’ultimo fosse come un padre per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it