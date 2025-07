Lang? Non sarà come Kvaratskhelia all’arrivo Vi svelo cosa gli manca poi l’annuncio sull’ennesimo colpo del Napoli

Il calciomercato del Napoli si infiamma tra sorprese e grandi aspettative. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, l’attenzione si concentra su Noa Lang, il nuovo talento che potrebbe rafforzare la squadra. Ma cosa manca realmente a Lang per fare il salto di qualità e diventare il nuovo protagonista azzurro? Scopriamo insieme i dettagli e l’annuncio che sta facendo parlare i tifosi.

Nelle ultime ore ha fatto discutere un ex Napoli per via di un paragone tra Noa Lang, prossimo acquisto del Napoli, e l’ex Kvaratskhelia Sono giorni chiave in casa Napoli per quanto concerne il calciomercato. Dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, è stato ormai definito il trasferimento di Noa Lang dal PSV agli azzurri. L’affare tra le due società è quasi fatto: il Napoli pagherà la somma richiesta dagli olandesi per portare all’ombra del Vesuvio l’esterno. Nelle ultime ore, è stato raggiunto anche l’accordo con il giocatore, che preme per giocare con i Campioni d’Italia il prossimo anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it