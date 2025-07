Afghanistan ministro del Turismo | Sotto i talebani aumentano gli affari

In un Afghanistan sotto i talebani, dove le restrizioni sembrano dominare l’immagine del Paese, emerge un sorprendente segnale di apertura nel settore turistico. Con poche migliaia di visitatori all’anno, principalmente cinesi, il governo cerca di migliorare la propria immagine internazionale attraverso una timida ripresa dell’accoglienza. Negli ultimi mesi, hotel e centri benessere hanno riaperto spazi dedicati alle donne, aprendo nuove prospettive di dialogo e speranza.

C'è chi parla di un piccolo, inedito e per molti aspetti sorprendente disgelo turistico in Afghanistan. Poche migliaia di arrivi all'anno, in gran parte cinesi, che si trasformano in un panno in mano ai talebani per cercare di pulire la propria immagine internazionale. Negli ultimi mesi i pochi hotel nel centro di Kabul hanno riaperto i centri benessere e i saloni per massaggi per sole donne, rimasti chiusi da quando gli americani avevano abbandonato la capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it