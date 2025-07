Tiri a giro e non solo | quante magie di Bernardeschi in MLS!

Tiri a giro e magie in campo: Bernardeschi, protagonista indiscusso con il Toronto in MLS, sogna di tornare in Europa. Dopo aver brillato con la Juve e aver stregato i tifosi americani, l'esterno italiano, senza contratto dall’1 luglio, mira a rilanciarsi nel Vecchio Continente. Il Bologna, intrigato dal suo talento, potrebbe essere la sua prossima tappa. Scopri i suoi migliori gol e lasciati conquistare da un campione in cerca di una nuova sfida.

Senza contratto dall'1 luglio, l'esterno italiano è intenzionato a rilanciarsi in Europa. Il Bologna è sulle sue tracce, stuzzicato dall'ottimo rendimento dell'ex Juve con il Toronto in MLS: guarda il video con i suoi migliori gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tiri a giro e non solo: quante magie di Bernardeschi in MLS!

