Bonelli Avs | Decreto flussi? Non potrà mai funzionare finché non si abolisce la Bossi-Fini – Il video

Nel cuore del dibattito sull'immigrazione, Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra mette in dubbio l’efficacia dei decreti flussi, sostenendo che senza l’abolizione della Bossi-Fini il problema rimarrà irrisolto. La questione si intreccia tra promesse e spese milionarie, con accuse di propaganda politica e gestione discutibile dei centri di accoglienza all’estero. La vera sfida è ora rivedere le politiche migratorie alla radice, aprendo un dialogo necessario per un futuro più sostenibile.

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 “Nessun decreto flussi potrà raggiungere l’obiettivo se non con l’abolizione della Bossi-Fini, la vera questione è che stanno spendendo 1 miliardo du euro per la follia dei centri in Albania che al momento ospitano 40 migranti. Questa è la propaganda di Giorgia Meloni” così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Il governo Meloni, dopo anni di retorica contro l’immigrazione, approva un nuovo decreto flussi che prevede l’ingresso in Italia di 500mila lavoratori stranieri tra il 2026 e il 2028, oltre ai 450mila già autorizzati per il triennio 2023-2025. Palazzo Chigi parla di “m Vai su Facebook

