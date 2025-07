La Tuscia non può e non deve diventare la discarica nucleare d'Italia promette Rocca

La Tuscia, cuore verde e ricco di tradizione, si trova sotto pressione: il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si oppone con fermezza alla proposta di un deposito di scorie nucleari in provincia di Viterbo. In un messaggio chiaro, Rocca promette di difendere questa terra da un progetto che minaccia la sua vocazione agricola, ambientale e storica. La battaglia per preservare l'integrità della Tuscia è appena iniziata.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si schiera contro la possibilità di costruire un deposito nazionale di scorie nucleari in provincia di Viterbo: "Saremo sempre dalla parte dei cittadini della Tuscia, senza se e senza ma. Difenderemo, insieme, questa terra da un progetto che non tiene conto della sua vocazione agricola, ambientale e storica".

