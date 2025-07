Caso Becciu il cardinale denuncia Francesca Chaouqui | Mi ha incastrato

Una nuova torsione nella vicenda Becciu scuote il mondo ecclesiastico: un esposto depositato presso la procura di Roma accusa Francesca Chaouqui di aver orchestrato un'azione esterna al Vaticano per condizionare il procedimento contro il cardinale Becciu e altri imputati. Secondo Repubblica, le accuse puntano a dimostrare come la figura di Chaouqui avrebbe tentato di influenzare le indagini, sollevando dubbi e interrogativi sulla trasparenza e la correttezza delle procedure in corso.

Una nuova denuncia, depositata presso la procura di Roma dagli imputati condannati nel processo vaticano, oltre ad Angelo Becciu, Enrico Crasso, Fabrizio Tirabassi e Raffaele Mincione, accusa Francesca Immacolata Chaouqui di aver orchestrato un’azione esterna al Vaticano per condizionare il procedimento contro il cardinale. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’esposto si concentra sulla tesi secondo cui Chaouqui avrebbe cercato di influenzare monsignor Alberto Perlasca, ex collaboratore di Becciu e testimone chiave, presentandosi falsamente come un «anziano magistrato collaboratore del promotore di giustizia vaticano», con l’intermediazione di Genoveffa Ciferri (donna legata a Perlasca con un passato nei servizi). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Becciu, il cardinale denuncia Francesca Chaouqui: «Mi ha incastrato»

In questa notizia si parla di: becciu - cardinale - denuncia - francesca

Papa Leone riceve il cardinale Becciu - Papa Leone ha ricevuto il cardinale Becciu, il quale è stato privato dei diritti legati al cardinalato da Papa Francesco a causa della controversa vicenda sulla compravendita di un palazzo a Londra.

