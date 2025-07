Temptation Island 2025 coppie sospette incidenti in barca e colpi di scena | ecco cosa c’è da sapere

Temptation Island 2025 si prepara a sorprendere ancora, tra sospetti, incidenti in barca e colpi di scena mozzafiato. Quest'anno, la celebre isola delle tentazioni si trasferisce in Calabria, promettendo emozioni intense e rivelazioni scottanti. Dal 3 luglio, ogni giovedì sera su Canale 5, le coppie metteranno alla prova i loro sentimenti, tra lacrime, gelosie e falò infuocati, guidate come sempre da Filippo Bisciglia. Ecco cosa sapere per vivere questa nuova avventura sentimentale.

Archiviata la Sardegna, Temptation Island cambia panorama e sbarca (letteralmente) in Calabria per la dodicesima edizione. Dal 3 luglio, ogni giovedì in prima serata su Canale 5, torna il docu-reality piĂą amato dagli amanti del voyeurismo sentimentale, con il consueto carico di lacrime, gelosie, falò infuocati e video compromettenti. Filippo Bisciglia, sempre piĂą guida spirituale delle coppie allo sbando, ci accompagnerĂ nel nuovo “viaggio nei sentimenti” all’interno del Calalandrusa Beach&Nature Resort, paradiso calabrese che promette di far crollare ogni certezza (sentimentale, ovviamente). Le coppie. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Temptation Island 2025, coppie sospette, incidenti in barca e colpi di scena: ecco cosa c’è da sapere

In questa notizia si parla di: temptation - island - coppie - sospette

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

«Non mi fido di lui, ho già preparato le valigie perché sono certa che durante il programma lui sbaglierà ». Con queste parole, Valentina non lascia spazio a dubbi sulla tensione che si respira tra lei e Antonio, una delle coppie protagoniste della nuova stagion Vai su Facebook

Temptation Island 2025, coppie sospette, incidenti in barca e colpi di scena: ecco cosa c'è da sapere; Valentina e Antonio, Sara e Valerio, Maria Concetta e Angelo, Lucia e Rosario: le nuove coppie di “Temptation Island 2025”; Lucia e Rosario, la sesta coppia di Temptation Island: “O conviviamo o ci lasciamo”.

Temptation Island 2025, coppie sospette, incidenti in barca e colpi di scena: ecco cosa c’è da sapere - Settimane di falò infuocati, sospetti di coppie “fake” e un caicco “naufragato”. Da panorama.it

Temptation Island, alcune coppie sarebbero costruite? I retroscena che fanno discutere - Temptation Island fa discutere: secondo alcune indiscrezioni, alcune coppie in gioco sarebbero state selezionate ad arte per alimentare dinamiche e ascolti. tag24.it scrive