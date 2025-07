LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 7-6 3-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | si vola verso un altro tie-break

Tutto è pronto per un altro emozionante capitolo di Wimbledon 2025, dove Bolelli e Vavassori si sfidano in una battaglia mozzafiato. Con scambi intensi e colpi decisivi, il match si avvicina a un tie-break che tiene tutti col fiato sospeso. Riusciranno i nostri talenti italiani a superare questa prova difficile? Non perdere neanche un secondo: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni istante di questa emozione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 0-15 Adesso rispondono i rivali. Sulla riga il dritto di Vliegen. 3-3 Ace. 40-15 Non risponde di rovescio Vavassori. Dovrà cercare di alzare il livello in risposta l’azzurro. 30-15 Entra la risposta alta di Bolelli, che poi chiude di volo! 30-0 Serve&smash dell’uruguayano. 15-0 Prima vincente slice Behar. 3-2 Fortunatissima chiusura di Bolelli sotto rete. Seconda 40-30 Grandissima chiusura di tocco di Bolelli a rete! 30-30 Miracolo difensivo alto sulla riga di Behar, chiude Vliegen di tocco. Occhio! 30-15 Altra botta centrale, altro punto! 15-15 Rimedia subito con l’ottima prima! 0-15 Risposta slice vincente stretta di Vliegen, Vavassori stranamente lentissimo ad avvicinarsi a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 7-6, 3-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si vola verso un altro tie-break

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - behar - vliegen

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

Wimbledon, italiani di oggi in TV: 12:00 Bolelli/Vavassori - Behar/Vliegen (SS Uno, Arena e Wimbledon 6) N.P. 15:30 Bellucci - Lehecka (SS Arena e Wimbledon 4 N.P. 15:30 Paolini - Rakhimova (SS Uno e Wimbledon 3 N.P. 17:00 Darderi - Fery (SS Arena) D Vai su X

Diretta Ariel Behar - Joran Vliegen vs Simone Bolelli - Andrea Vavassori Doppio Maschile - Wimbledon 2025; Wimbledon, azzurri in campo: il programma del 2 luglio con Paolini, Bellucci e Darderi - Bolelli/ Vavassori vs Behar e Vliegen: il primo set è degli italiani; Tabellone Wimbledon doppio 2025: ecco le sfide e i possibili incroci.

LIVE Wimbledon, oggi in campo Paolini, Darderi e Bellucci. E c'è pure Alcaraz - Tre gli azzurri impegnati a Londra nel singolare. gazzetta.it scrive

Wimbledon, doppio uomini: Cobolli con Bublik, il percorso di Bolelli e Vavassori - Cinque gli italiani impegnati nel terzo Slam della stagione in questa specialità: ... Lo riporta sport.tiscali.it