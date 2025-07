Inter ecco Bonny | in sede per la firma sul contratto atteso l' annuncio ufficiale del club

L’attesa è finita: Inter e Bonny sono pronti a formalizzare il loro accordo, con l’annuncio ufficiale del club ormai alle porte. Dopo aver effettuato le visite mediche e aver raggiunto Milano, l’attaccante del Parma sta per firmare il contratto quinquennale che lo legherà ai nerazzurri. Questa nuova avventura segna un capitolo importante nella carriera di Bonny e nel progetto ambizioso dell’Inter.

L'attaccante del Parma, sbarcato a Milano nella serata di lunedì, ha effettuato le visite ieri e oggi firmerà il quinquennale che lo legherà ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, ecco Bonny: in sede per la firma sul contratto, atteso l'annuncio ufficiale del club

