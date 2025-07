Calcio titolo di Eccellenza assegnato dalla Figc a Torre del Greco

Torre del Greco riceve un riconoscimento storico: la Figc ha assegnato alla città il titolo di eccellenza nel calcio, un traguardo che valorizza l’impegno e la passione sportiva locale. In risposta alla richiesta del sindaco Luigi Mennella, il presidente Gabriele Gravina ha ufficializzato l’attivazione di una procedura speciale, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo del calcio nolano. Questo prestigioso riconoscimento segna l’inizio di una nuova era per il territorio, che si prepara a brillare nel panorama sportivo nazionale.

In una lettera indirizzata al sindaco Luigi Mennella, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ufficializzato l'attivazione " della procedura di cui all'articolo 52 comma 10 delle Noif (norme organizzative interne)" per la città di Torre del Greco. Nella sostanza, è stata accolta la richiesta del primo cittadino, contenuta in una missiva inviata lo scorso 28 maggio, di poter avere a disposizione della città un titolo di Eccellenza per la prossima annata calcistica. La Figc elenca anche la documentazione necessaria, che gli interessati dovranno presentare " qualora la sua città volesse candidare una società a partecipare al citato campionato" come viene spiegato al primo cittadino: richiesta di ammissione della società al campionato regionale di Eccellenza organizzato dal comitato regionale Campania-Lnd con l'indicazione dei soci; se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla Figc secondo le modalità che potranno essere richieste al comitato campano; business plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al campionato regionale di Eccellenza e un piano triennale delle attività; dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni per tale iscrizione.

