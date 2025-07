Perché il Mondiale Fifa per club di Infantino è una cagata pazzesca

Il Mondiale FIFA per club di Infantino? È un vero fallimento! Con le italiane eliminate, si apre una riflessione amara sulla poca adrenalina e sull’organizzazione discutibile di questa competizione. Tra partite a orari improbabili e scarso entusiasmo tra i tifosi, appare chiaro che questa edizione lascia molto a desiderare. Rivela forse i limiti di un torneo che, invece di unire, sembra più una corsa contro il tempo e le aspettative.

Il Mondiale Fifa per club? È una cagata pazzesca! Ora che le italiane sono state eliminate si può ammetterlo, anche senza i 92 minuti di applausi riservati a Fantozzi per la scomoda verità su La corazzata Potëmkin. Il secondo tragico Infantino (anche se in realtà l’edizione sarebbe la prima) non ha ricevuto il premio della critica. Zero hype tra i tifosi, partite alle 3 di notte, giocatori di Inter e Juventus più interessati a raggiungere le agognate vacanze che ad andare in fondo alla competizione. E poi la tremenda organizzazione americana, tra calura insopportabile e meteo impazzito che ha provocato interruzioni snervanti per colpa del pericolo fulmini. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché il Mondiale Fifa per club di Infantino è una cagata pazzesca

In questa notizia si parla di: mondiale - fifa - club - infantino

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra - È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

Il coach del Chelsea Maresca al presidente della Fifa Infantino: “Entusiasta del Mondiale per club” Vai su X

Infantino, non ti atteggiare: il Mondiale per Club non l’hai inventato tu. Nel 1951 lo vinse il Palmeiras Lo racconta Süddeutsche. Il Palmeiras lo vinse in finale sulla Juventus (altra finale persa). Il club brasiliano condusse una battaglia legale con la Fifa e la vins Vai su Facebook

Il coach del Chelsea Maresca al presidente della Fifa Infantino: “Entusiasta del Mondiale per club”; Ricavi Mondiale per Club: ecco quanto incasseranno le squadre; Non c’era davvero bisogno di questo Mondiale per club.

Il coach del Chelsea Maresca al presidente della Fifa Infantino: “Entusiasta del Mondiale per club” - I due si sono incontrati nell’Hard Rock Stadium di Miami nell’intervallo dell’ottavo di finale vinto 1- Come scrive msn.com

Mondiale per club, sindacato francese dei calciatori attacca la Fifa: troppe partite e poco riposo - Il sindacato calcistico francese ha criticato la Coppa del Mondo per Club Fifa, affermando che è "urgente fermare questo massacro", tra le continue preoccupazioni sul benessere dei giocatori. Si legge su msn.com