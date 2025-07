Calciomercato Hellas Verona non riscattato Tengstedt Occhi in Svezia per sostituirlo e in difesa arriva Javi Sanchez

Il calciomercato dell’Hellas Verona si infiamma: dopo il mancato riscatto di Tengstedt, la società svedese è nel mirino per trovare un degno sostituto. Intanto, in difesa arriva Javi Sanchez, pronto a rafforzare la linea arretrata e a portare esperienza in squadra. Il mercato si fa sempre più intenso, e i tifosi attendono con ansia le prossime mosse del club gialloblù, determinato a competere al massimo livello.

L'Hellas Verona si muove con decisione sul mercato e guarda alla Svezia per rinforzare il reparto offensivo. Il direttore sportivo Sean Sogliano si è recato personalmente a Stoccolma per avviare i contatti con l'Hammarby e portare in gialloblù .

