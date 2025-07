Distruggono l'Oasi felina di Pianoro e fanno scappare i gatti malati I volontari | Spaventarci? Non ci sono riusciti

Un atto di vandalismo che ha scosso la comunità di Pianoro: l’Oasi felina, simbolo di speranza e cura, è stata devastata nella notte. Nonostante le intimidazioni e i danni, i volontari non si sono arresi, dimostrando un coraggio encomiabile. La loro determinazione a proteggere questi mici vulnerabili è più forte che mai. Ecco cosa è successo e come stanno reagendo. Continue reading for a story of resilience and hope.

Nella notte del primo luglio ignoti hanno devastato l’Oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, manomettendo le telecamere e facendo fuggire 14 gatti malati, 3 dei quali recuperati nelle ore successive. I volontari ipotizzano una ritorsione, ma assicurano: "Non ci hanno spaventati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: oasi - felina - pianoro - gatti

Oasi felina a Cusano: l’appello di Cinzia alla sindaca Pessina - A Cusano, il vibrante appello di Cinzia Corazza alla sindaca Carla Maria Pessina si fa sentire. Sostenuta da molti cittadini, la gattara chiede la creazione di un’oasi felina, un rifugio sicuro per i gatti della città, dove ricevere cure e amore.

I ladri tornano all’Oasi felina di Pianoro: “Settemila euro di danni, e 14 gatti malati dispersi” Vai su X

ALFONSINO Cari amici dell'Oasi, oggi vogliamo darvi qualche aggiornamento su Alfonsino, l'ultimo micio che abbiamo salvato dalla "casa dell'orrore". Alfonsino è un micio che ha oltre 10 anni. È affetto dal Virus dell'Immunodeficienza Felina (FIV) ed è arriva Vai su Facebook

Distruggono l'Oasi felina di Pianoro e fanno scappare i gatti malati. I volontari: Spaventarci? Non ci sono riusciti; L'Oasi Felina colpita di nuovo dai ladri: reti spaccate e 14 gatti scomparsi; Bologna, furto e devastazione all'Oasi felina di Pianoro: «Danni per 10.000 euro, 14 gatti malati sono dispersi».

Distruggono l’Oasi felina di Pianoro e fanno scappare i gatti malati. I volontari: “Spaventarci? Non ci sono riusciti” - Nella notte del primo luglio ignoti hanno devastato l’Oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna, manomettendo le telecamere e facendo fuggire 14 ... Lo riporta fanpage.it

Raid vandalico di notte: devastata l’Oasi Felina. Gravi danni, gatti in fuga - Incursione nel rifugio sulla Fondovalle, porte distrutte e uffici nel caos. Riporta msn.com