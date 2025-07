Superman il sequel è già confermato ai DC Studios? Una star si lascia sfuggire troppo

Tra attese febbrili e segreti svelati, il mondo di Superman si prepara a un nuovo capitolo. A soli sette giorni dall’uscita nelle sale del film tanto atteso di James Gunn, una star ha involontariamente acceso i riflettori sul sequel, suggerendo che il progetto sia già in cantiere. Mentre il DC Universe si rinnova, scopriamo cosa ci riserva il futuro dell’Uomo d’Acciaio e le sorprese che aspettano i fan.

Una star della pellicola si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo e potrebbe aver confermato inavvertitamente che il sequel è già in sviluppo Manca solamente una settimana all'uscita nelle sale di Superman e dopo mesi e mesi attesa potremo finalmente scoprire che aspetto avrà questo nuovissimo DC Universe di James Gunn. Intanto, dietro le quinte, i DC Studios potrebbero aver già iniziato a sviluppare il sequel sull'Uomo d'Acciaio di David Corenswet. Alla domanda di Collider se si fosse portato a casa qualcosa dal set di Superman, l'interprete di Perry White, Wendell Pierce, ha risposto: "È un set bollente, non vorresti mai rovinarlo perché, sai, il sequel è fa una pausa non importa". 🔗 Leggi su Movieplayer.it