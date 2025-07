Nuovi guai per Meghan Markle | il sito va in tilt per i troppi ordini ed è costretta a regalarla

Il lancio della nuova confettura di albicocche di Meghan Markle ha scatenato un vero e proprio boom di vendite, con il sito in tilt e ordini che hanno superato ogni previsione. In meno di un’ora, i vasetti sono andati esauriti, ma un imprevisto tecnico ha portato a un sovraccarico di richieste, lasciando i fan desiderosi di assaporare il prodotto. La popolarità travolgente di Meghan dimostra ancora una volta come il suo impero lifestyle continui a conquistare il pubblico, anche...

Un successo travolgente, quasi troppo per essere gestito. Il lancio della nuova confettura di albicocche a marchio As Ever, l’ultimo prodotto dell’impero lifestyle di Meghan Markle, si è trasformato in un piccolo caso mediatico. Il prodotto, venduto a 9 dollari al vasetto (o 14 dollari in una confezione speciale ), è andato esaurito in meno di un’ora il mese scorso, ma un glitch nel processo di ordinazione ha causato un “ overselling ” dovuto all'” alta domanda “. Risultato: molti clienti che credevano di aver completato l’acquisto si sono visti annullare l’ordine. La soluzione offerta dall’azienda, comunicata via email, è stata generosa: “A causa dell’alta domanda, al momento non siamo in grado di evadere il suo ordine di confettura di albicocche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovi guai per Meghan Markle: il sito va in tilt per i troppi ordini ed è costretta a regalarla

