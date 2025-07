Calciomercato Inter | Bonny già nella storia è tra i più costosi

L'Inter ha sempre avuto una passione per i bomber da record, investendo ingenti cifre per rinforzare il suo attacco. La storia nerazzurra di acquisti stellari si arricchisce con Bonny, che ora si colloca tra i più costosi di sempre grazie a uno stratosferico investimento. Con Lukaku al vertice, il club continua a scrivere pagine importanti nel calciomercato, dimostrando che per l’Inter, vincere si combatte anche sul mercato.

Inter, una storia di bomber costosi: Bonny tra i grandi L’Inter ha una tradizione di investimenti pesanti per i suoi attaccanti, come rivela la classifica degli acquisti più costosi della storia nerazzurra, stilata da Sky Sport con dati Transfermarkt. Al primo posto svetta Romelu Lukaku, arrivato nel 2019 dal Manchester L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: Bonny già nella storia, è tra i più costosi

In questa notizia si parla di: inter - bonny - storia - costosi

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

#Inter, gli attaccanti centrali più costosi della storia: #Bonny in top 10 #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Vai su X

UFFICIALE | Matteo Ruggeri all'Atlético Madrid #calciomercato #Atalanta #SerieA #calciointernazionale Vai su Facebook

Tra i bomber più costosi nella storia dell'Inter c'è anche Bonny; Calciomercato oggi: Lazio bloccata, Fabiani chiarisce. Ricci al Milan, Inter-Bonny visite fissate; Inter, Bonny sempre più vicino: nell'affare anche Seba Esposito, i dettagli della trattativa.

Calciomercato Inter, attaccanti più costosi della storia. Classifica all time - Yoan Bonny: tutto fatto per il suo arrivo dal Parma per 23 milioni più bonus, in attesa che svolga le visite mediche e firmi un c ... informazione.it scrive

Bonny-Inter, mercoledì la firma con i nerazzurri. Le news di calciomercato - Porte spalancate per chi vuole andare via" Il presidente dell'Inter mantiene alta l'asticella nonostante la stagione priva di trofei. Secondo informazione.it