Meteo Siena focus sul palio | piove sulla città rinvio adesso possibile

Il Palio di Provenzano a Siena si trova di fronte a un imprevisto meteo che potrebbe rimodulare i piani della giornata. Dopo una mattinata incerta tra sole e nuvole, la pioggia improvvisa su piazza del Campo mette in tensione contrade, autorità e appassionati. La decisione sullo svolgimento dipenderà dall’assorbimento dell'acqua sul tufo, rendendo il rinvio un’ipotesi concreta. Restate con noi per aggiornamenti sulla corsa più attesa dell’anno.

Siena, 2 luglio 2025 – C’è l’incognita maltempo sulla giornata più importante per Siena, quella del Palio di Provenzano. In questo 2 luglio infatti il meteo fa i capricci. Dopo una mattinata tra nuvole e sole, intorno alle 15 ha cominciato a piovere su piazza del Campo. E bisogna capire adesso se il tufo riuscirà ad assorbire l’acqua. Occhio puntato, da parte delle contrade, sulle autorità che sceglieranno se correre o no. Anche perché prima del Palio c’è un momento molto importante, ovvero il corteo storico, un momento molto sentito da tutte le contrade. Il sindaco Nicoletta Fabio è in contatto con le altre autorità e si prenderà una decisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Siena, focus sul palio: piove sulla città , rinvio adesso possibile

In questa notizia si parla di: siena - palio - meteo - adesso

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza - Tutti gli occhi sono puntati su Siena, dove l’atmosfera del Palio si fa ancora più intensa e coinvolgente.

Domani il palio di Siena. Ecco tutte le informazioni Vai su Facebook

Palio di Siena 2 luglio 2025: diretta tv, contrade in gara e meteo incerto; Palio di Siena, c'è l'incognita meteo? Ecco le previsioni; Meteo Siena, il Palio rischia di saltare: e la sindaca mette le cose in chiaro.

Meteo Siena, focus sul palio: piove sulla città, rinvio adesso possibile - Acqua su piazza del Campo, il tufo cerca di assorbire le precipitazioni ma c’è una grossa incognita sulla carriera. Scrive msn.com

Palio di Siena, minaccia maltempo. Il Sindaco: "Senza Corteo Storico non si corre" - Il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha parlato – come di consueto – in conferenza stampa a poche ore dal Palio del 2 luglio. Segnala radiosienatv.it