goodyear debutta nella nautica di lusso con tender one e yamaha

L'americana Goodyear, colosso dei pneumatici, debutta nella nautica di lusso e sceglie l'Italia come base del suo progetto che svilupperĂ insieme al cantiere nautico sardo Tender One e Yamaha. Il Goodyear Carbon 35, un 'rib' (Rigid Inflatable Boat) dai 10 ai 16 metri, che sarĂ in acqua a settembre in occasione del Salone Nautico di Genova, è l'evoluzione della linea G-Tender del cantiere fondato in Sardegna da Davide Gessa ma l'obiettivo è di arrivare in due anni a presentare una linea completa e puntare al mercato americano. La distribuzione sarĂ affidata a C2C nautica. La nuova imbarcazione, con una lunghezza fuori tutto di 10,5 metri, sarĂ spinta da due motori fuoribordo Yamaha 450 XTO, governati da un sistema di comando wireless Helm Master, avrĂ una struttura sportiva con T-Top integrato in carbonio a trama colorata (il giallo e il nero sono i colori del brand), Evolution Tech Lab, startup emiliana specializzata nella ricerca e sviluppo di tessuti tecnici avanzati fornisce in esclusiva il filato di carbonio per la cuscineria dei sedili guida ma anche per l'abbigliamento degli armatori; i rivestimenti saranno realizzati con manifattura artigianale da Atelier Zanasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net