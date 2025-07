Pixar | Non lamentatevi che Disney non fa storie originali se non andate al cinema per sostenerle

Se vuoi che le storie originali continuino a vivere sul grande schermo, è fondamentale sostenerle con il tuo cinema. Pixar, famosa per la sua creatività, si difende dalle accuse di privilegiare i sequel attraverso un video virale che invita a riflettere: l’arte si alimenta della passione degli spettatori. Le scelte dei produttori dipendono anche da noi, quindi, se desideri nuove avventure, non resta che andare al cinema e dimostrare che il pubblico crede nelle storie autentiche.

La casa di produzione cinematografica si difende dalle accuse di privilegiare progetti legati a sequel dei suoi grandi successi rispetto a nuove storie. Dopo il flop di Elio al botteghino, Pixar ha deciso di reagire pesantemente su Instagram per rispondere a coloro che accusano la casa di produzione di privilegiare i sequel. Pixar ha pubblicato un video ispirato ad un formato virale di meme in cui qualcuno pronuncia un'affermazione piuttosto pungente e poi finge che non sia stato lui a dirla. Il video sarcastico di Pixar in risposta alle polemiche Nella clip, una donna in auto butta lì una frase con leggerezza:"Smettila di lamentarti che Disney non fa storie originali se poi non vai al cinema a vederle e sostenerle sin dall'inizio". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pixar: "Non lamentatevi che Disney non fa storie originali se non andate al cinema per sostenerle"

