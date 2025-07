Cosa si festeggia in America il 4 luglio?

Il 4 luglio, gli Stati Uniti festeggiano il Giorno dell’Indipendenza, un momento di grande orgoglio nazionale. Ricordando la firma della Dichiarazione del 1776, gli americani celebrano la nascita di una nazione libera e sovrana, ricca di storia e tradizioni. Tra fuochi d’artificio, parate e allegria, questo giorno rappresenta l’unione e il senso di identità di tutto il paese. Una festa che non conosce confini, simbolo di libertà e speranza per tutti.

Il 4 luglio è la festa nazionale più importante degli Stati Uniti. In questa data, gli americani celebrano il Giorno dell'Indipendenza (Independence Day), che ricorda la firma della Dichiarazione d'Indipendenza avvenuta nel 1776. Quel giorno, le Tredici Colonie americane si staccarono ufficialmente dalla Gran Bretagna, dando vita a una nuova nazione sovrana. Anche se la risoluzione che sanciva l'indipendenza fu approvata il 2 luglio, si è scelto di commemorare il 4 luglio, giorno in cui il testo della Dichiarazione venne reso pubblico. Il documento fu scritto in gran parte da Thomas Jefferson ed è considerato uno dei simboli fondanti della democrazia americana.

