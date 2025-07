Colpa dei Sensi… e Garko si infortuna sul set!

Una brace di suspense si accende sul set di "Colpa dei Sensi" di Canale 5: Gabriel Garko, protagonista indiscusso, si infortuna appena iniziato il ciak. Tra ringraziamenti e determinazione, l’attore promette di tornare più forte di prima, dimostrando che anche nelle avversità , il cuore di un artista non si arrende. La serie, ambientata in un mondo intricato di emozioni e segreti, continua a sorprenderci...

Neanche il tempo di iniziare le riprese, che la serie di Canale 5 Colpa dei Sensi deve fare a meno del protagonista, al momento fuori gioco: Gabriel Garko si è infortunato sul set e lo ha annunciato così sui propri social: Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda . Nonostante tutto, non mollo! Tornerò piĂą forte di prima ed è sempre “Colpa dei sensi”! La serie è ambientata ad Ancora ma gran parte delle riprese si svolgeranno a Roma ed è proprio nella capitale che si trova la casa di cura privata e polispecialistica alla quale Garko fa riferimento e nella quale lo stanno curando. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Colpa dei Sensi… e Garko si infortuna sul set!

