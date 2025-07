Semiconduttori e gnl Così l’Italia punta su Malesia e Asean

L’Italia sceglie di puntare sulla Malesia e l’ASEAN, aprendo nuove strade di collaborazione economica e strategica. La Tavola Rotonda di oggi a Roma ha segnato un passo importante verso accordi più solidi e reciproci, con leader di entrambe le nazioni pronti a rafforzare il legame. Questa scommessa rappresenta un’opportunità concreta per consolidare il ruolo dell’Italia nel Sud-Est asiatico, e le prospettive sono promettenti per il futuro.

Un scommessa chiamata Malesia, che l’Italia ha tutte le carte in regola per vincere. La Tavola Rotonda sul Partenariato Economico Malesia-Italia che ha riunito oggi a Roma i leader dell’industria malese e italiana, è servita da un lato per valutare nuove forme di partenariato in ambito commerciale e di investimento e, dall’altro, al primo ministro Dato’ Seri Anwar Ibrahim per affrontare con Giorgia Meloni e Antonio Tajani i grandi temi dell’attualità internazionale. Presenti nella capitale italiana il ministro degli Investimenti, del Commercio e dell’Industria malese, Tengku Zafrul Aziz, il ministro degli Esteri Mohamad Hasan a dimostrazione del crescente interesse che Kuala Lumpur, che rappresenta la terza economia dell’Asean e la seconda in termini di reddito pro-capite della regione dopo Singapore, nutre nei confronti dell’Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net