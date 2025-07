Giorgetti | Serve una revisione della previdenza complementare

Il ministro Giorgetti lancia un appello per una revisione della previdenza complementare, sottolineando come le norme del 2005 non siano più adeguate di fronte ai rendimenti invariati rispetto al Tfr in azienda o all’Inps. Con un tocco di ironia, ricorda che, nonostante i fondamentali più solidi, nel 2022 si è investito meno in Btp. È arrivato il momento di ripensare alle strategie previdenziali per garantire futuro e stabilità ai lavoratori.

Il ministro all'assemblea Ania: "Norme del 2005 ma rendimenti non dissimili da quelli del Tfr lasciato in azienda o all'Inps". Poi l'ironia: "Fondamentali economici più solidi, ma proprio l'anno scorso avete investito meno in Btp, grazie per la fiducia".

