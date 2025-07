Femminicidio Deidda ergastolo e isolamento al marito Igor Sollai Confermate crudeltà e premeditazione

Un'ombra di crudeltà e premeditazione si è abbattuta su San Sperate, dove la terribile vicenda di Francesca Deidda ha sconvolto l'intera comunità. La condanna di Igor Sollai, ergastolo con isolamento diurno, sancisce la severità della giustizia contro un atto di violenza così feroce. Ma quali sono le implicazioni di questa sentenza? Approfondiamo i dettagli di questa tragica storia e il suo significato per la lotta contro la violenza di genere.

Ergastolo con un anno di isolamento diurno. È la condanna inflitta dalla Corte d’assise di Cagliari nei confronti di Igor Sollai, il 43enne in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, reo confesso sei mesi dopo il femminicidio della moglie di 42 anni, Francesca Deidda, sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio dello scorso anno e i cui resti furono trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. I giudici hanno confermate tutte le aggravanti, tranne quella per futili motivi. Dall’autopsia, effettuata dal dottor Roberto Demontis a Cagliari, emerse che la donna era stata uccisa con un unico colpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it