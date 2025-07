Francis Kaufmann la procura ascolterà i familiari dalla California Verifiche anche su identità e passaporto

La saga di Francis Kaufmann si infittisce di nuovi risvolti: i magistrati di Roma, coordinati dall’aggiunto Cascini, hanno avviato una rogatoria internazionale agli Stati Uniti per ascoltare i familiari di Kaufmann, attualmente residenti in California. Si cerca di fare luce su un dramma che scuote l’Italia e non solo, con verifiche anche su identità e passaporto. La verità sta emergendo, e l’attesa dell’estrazione è ormai alle porte.

I pm della procura di Roma vogliono andare a fondo nella vicenda di Francis Kaufmann e del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Mentre si attende l'estrazione che avverrà entro il 10 di luglio, i magistrati coordinati dall'aggiunto Giuseppe Cascini, hanno inviato una rogatoria internazionale agli Stati Uniti per poter sentire i familiari di Francis Kaufmann, il principale sospettato del delitto. L'uomo si trova attualmente in custodia in Grecia e dopo l'interrogatorio di mezz'ora del 25 giugno, potrà essere ascoltato più approfonditamente dai pm romani solo dopo il suo rientro in Italia.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

