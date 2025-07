Milan Cassano non convinto dal ritorno di Allegri | Ho dubbi che possa fare qualcosa di concreto Voglio capire di chi è la scelta

Il ritorno di Allegri al Milan ha suscitato reazioni contrastanti, tra entusiasmo e scetticismo. Antonio Cassano, ex fantasista rossonero, non si lascia convincere facilmente, esprimendo dubbi sulla reale efficacia di questa scelta. Le sue parole, pronunciate durante Viva El Futbol, invitano a riflettere su chi abbia davvero indirizzato questa decisione e quali siano le aspettative future del club. Ma cosa c’è dietro questa mossa?

Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha espresso il suo giudizio sul ritorno al Milan di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore in rossonero, commentando in modo dubbioso l'operazione. «Voglio aspettare, perché Tare, visto che ho

