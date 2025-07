Rivoluzione digitale nelle scuole paritarie della Sicilia | piattaforme obbligatorie esami limitati a due anni e scadenze serrate per i gestori nell’anno scolastico 2025-2026

La Sicilia si prepara a una vera e propria rivoluzione digitale nel settore scolastico, con nuove piattaforme obbligatorie, limiti di due anni per gli esami e scadenze stringenti per i gestori. La circolare 11 del 30 giugno 2025 segna un passo decisivo verso un sistema più efficiente e innovativo, ma anche sfidante. Scopriamo insieme come questa trasformazione plasmerà l’anno scolastico 2025-2026, segnando un nuovo capitolo per le scuole dell’isola.

La Regione Siciliana ha emanato la circolare 11 del 30 giugno 2025 con le indicazioni operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025-2026 nelle scuole paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: paritarie - scuole - rivoluzione - digitale

