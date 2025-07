Meloni ha incontrato Papa Leone XIV | focus su Ucraina e Gaza

Stamattina, un incontro di grande rilievo tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e Papa Leone XIV nel cuore del Vaticano. Al centro dei colloqui, la drammatica crisi in Ucraina e la difficile situazione a Gaza, temi di fondamentale importanza per il dialogo internazionale e la pace. Un momento di ragionamento e confronto che potrebbe segnare una svolta nelle strategie diplomatiche globali. La visita si è conclusa con un impegno condiviso verso la pace e la solidarietà internazionale.

In mattinata  Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel palazzo apostolico Vaticano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier si è successivamente incontrata con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni Internazionali. Lo rende noto un comunicato della Sala stampa vaticana. Durante i colloqui in segreteria di Stato sono state sottolineate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e l'Italia ed è stato rilevato il comune impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l'assistenza umanitaria a Gaza.