Dal dollaro debole al Baba Trade, la bussola per investire nel terzo trimestre 2024: un periodo che si preannuncia meno caotico, ma ricco di sfide e opportunità. Le politiche di Trump 2.0 continuano a ridefinire il panorama globale, influenzando dazi e crescita. Un contesto dinamico che richiede strategia e attenzione: scopri come orientare i tuoi investimenti in questo scenario incerto, per cogliere le occasioni prima che sia troppo tardi.

Il terzo trimestre si rivelerà cruciale per i mercati globali, un periodo che si preannuncia meno caotico del precedente, ma comunque carico di incertezze. Le politiche di Trump 2.0 continuano a ridisegnare il panorama commerciale, con dazi che, pur attenuati, peseranno sulla crescita globale, anche sugli Stati Uniti che potrebbero sperimentare una recessione. Tutto questo avrà implicazioni sui mercato, indebolendo ancora il dollaro e gli asset ad esso legati, rivitalizzando i cosiddetti beni rifugio, in primis l’oro, e riequilibrando il peso dei vari mercato sull’azionario. La parola d’ordine resterà comunque diversificare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dal dollaro debole al BABA Trade: la bussola per investire nel 3° trimestre

