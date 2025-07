Elisabetta Franchi parla l’ex compagno Alan Scarpellini | Sì ho tradito ma eravamo in crisi Io vittima di matriarcato

Nel vortice delle polemiche, Elisabetta Franchi rompe il silenzio con un'intervista esclusiva, svelando la verità dietro il tradimento e la crisi di coppia con Alan Scarpellini. Lui, desideroso di frenare l'ondata di hype, confessa il suo errore, mentre lei, tra podcast e social, cavalca la vicenda. Un confronto sincero che mette in luce le sfide di una relazione sotto i riflettori. Riusciranno a trovare un equilibrio tra cuore e pubblico?

Alan Scarpellini vuole stoppare l'ondata di hype sul tradimento, che lui stesso ammette, ma che la sua ex compagna stilista cavalva tra podcast e social. L'intervista esclusiva.

Elisabetta Franchi parla del doloroso tradimento del compagno Alan Scarpellini: “Ho assunto 7 investigatori per scoprirlo” - Elisabetta Franchi, stilista di successo e mamma devota, ha affrontato il doloroso tradimento del suo ex compagno Alan Scarpellini, padre del suo secondo figlio Leone.

