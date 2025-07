Courier ma cosa dici? Sinner gestisce i suoi affari come un malavitoso Mi piace

In un mondo dove le controversie sono all’ordine del giorno, le parole dell’ex numero 1 al mondo scuotono gli animi. Sinner, gestendo i suoi affari con un’aria da malavitoso, ha suscitato sorpresa e discussione. La sua opinione sul licenziamento di Panichi e Badio da parte di Jannik aggiunge pepe alla vicenda. Ma cosa si cela dietro questa espressione di sospetto? Scopriamolo insieme.

Commento shock dell'ex numero 1 al mondo ai microfoni di Tennis Channel sul licenziamento di Panichi e Badio da parte di Jannik: "Sospetto si sia arrabbiato per qualcosa che hanno fatto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Courier, ma cosa dici? "Sinner gestisce i suoi affari come un malavitoso. Mi piace"

In questa notizia si parla di: courier - cosa - dici - sinner

Jim Courier su Jannik Sinner: "Un assassino a sangue freddo" Dopo la vittoria netta contro Luca Nardi e la qualificazione al secondo turno di Wimbledon, Jannik Sinner ha scosso l’ambiente con la sua decisione di licenziare il preparatore atletico Panichi Vai su Facebook

Courier, ma cosa dici? Sinner gestisce i suoi affari come un malavitoso. Mi piace; Sinner devastante con De Minaur è in semifinale, show con Courier: Mi guardi e mi prendi in giro?; Australian Open, Sinner: Molto soddisfatto, complimenti al pubblico australiano.

Sinner, il duro attacco di Jim Courier dopo l'addio di Panichi e Baido: «Sembra un gatto calmo ma è un assassino a sangue freddo» - Jannik Sinner è partito forte sull'erba di Wimbledon, trovando una vittoria agevole in tre set con il connazionale Luca Nardi. Lo riporta msn.com

“Lo staff? Sinner gestisce i suoi affari come un malavitoso, è un assassino a sangue freddo”: lo strano elogio di Courier - Jim Courier, ex numero uno al mondo e vincitore di quattro slam, pronuncia frasi senza filtri su Jannik ... Da ilfattoquotidiano.it